SE PRONUNCIA. El youtuber e influencer Pedro Luis Joao Figueira Álvarez, conocido en el mundo de las redes sociales como ‘La Divaza’, demostró estar muy bien informado sobre la crisis política en el Perú e indicó que usaría sus plataformas para apopar a sus seguidores peruanos que se encuentran protestando contra el gobierno de Manuel Merino.

En un video que colgó en su cuenta de Instagram, La Divaza respondió a todos aquellos comentarios que cuestionaban sus mensajes relacionados a la difícil coyuntura que se afronta en el Perú.

“Mucha gente diciéndome ‘¿Por qué tú publicas esas cosas de allá de Perú? Ósea, ni que estuvieses viviendo allá. ¿Qué te importa a ti eso?’ Primero, para que sepan, Perú es el segundo país con más audiencia aquí en mi Instagram y mis redes sociales. Es un país que he visitado, al que he ido a trabajar, he montado shows allá en Perú”, dijo La Divaza.

Finalmente se comprometió con sus seguidores a seguir usando sus canales virtuales como el de Instagram, donde acumula más de 6,5 millones de seguidores, para seguir difundiendo información sobre lo que viene sucediendo en el Perú.

“Si yo tengo una plataforma con la que yo puedo ayudar de alguna manera a la que gente que está viviendo esa corrupción allá en Perú, lo voy a hacer y punto”, precisó el influencer que, además, hizo un llamado a la calma para los manifestantes pues nos encontramos en medio de una pandemia.

‘La Divaza’ habla de la crisis en Perú TROME (Video: Instagram)