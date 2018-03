Melissa Klug acudió a un restaurante de comida japonesa y el plato que le sirvieron le causó gran asombro. El platillo era un lenguado que se movía y emitía un sonido bastante particular. Una usuaria de Facebook publicó el video de Klug y se desató un gran polémica sobre el maltrato y la crueldad animal.



El video en Facebook tiene más de 22 mil reproducciones y no es para menos. Pero fueron varios los usuarios de Facebook los que se vienen indignando alegando un maltrato al animal.



"Compartan por favor no permitamos que el restaurant Costanera 700 siga 'decorando' de esta forma sus platos. La gastronomía es un arte y nadie les exige ser veganos o vegetarianos pero la presentación o agonía innecesaria de un animal para satisfacer morbos o ideas sádicas", escribió la denunciante en su cuenta personal de Facebook.



Existen algunos comentarios que indica que solo se trata de una técnica y es la reacción natural de un lenguado a la sal porque sigue muy fresco. Algunas reacciones indican que el pez ya está muerto.



Hasta el momento Melissa Klug no se ha manifestado sobre el video que grabó. Lo único que es seguro es que Melissa Klug se llevó una gran sorpresa en pleno restaurante.

