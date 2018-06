Melissa Klug: empresaria transmite sabiduría a sus hijas a través de Instagram [VIDEO y FOTOS]

Melissa Klug tiene más de un millón de seguidores en su cuenta personal de Instagram. La popular modelo y empresaria tiene encandilados a todos sus seguidores en la famosa red social fotográfica.

Melissa Klug , ex pareja de Jefferson Farfán, siempre publica distintos mensajes en su cuenta de Instagram para poder motivar y ayudar a todos sus hinchas. La empresaria se viene abriendo camino como empresaria y le brindó unos consejos para la vida ara sus hijas.

"Enseñarás a volar,pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar,

pero no sonarán tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo ...... En cada vida, en cada vuelo y en cada sueño .. perdurará siempre la huella del camino enseñado", escribió Melissa Klug en una tierna fotografía donde sale junto a sus hijas en Instagram .

Padre y madre



Como se recuerda, Melissa Lobatón Klug , la tercera hija de Melissa Klug, le brindó sentidas palabras por el Día del Padre en su cuenta de Instagram. "Feliz día del padre para todas esas madres que sacan a sus hijos a delante solas se merecen un mundo. Feliz día madre de mi corazón Melissa Klug la mujer que me dio la vida la persona más importante en mi vida no sabes cuánto te amo eres la mejor mamá del mundo gracias por absolutamente todo gracias por luchar día a día por nosotros y por darnos lo mejor y sacarnos a delante sola te amo demasiado feliz día", escribió en su cuenta Melissa Lobatón", escribió la hija de Melissa Klug .

