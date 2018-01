Milett Figueroa: Modelo sube tremenda fotografía a su cuenta de Instagram [VIDEO y FOTOS]

Milett Figueroa acaba de publicar una fotografía de infarto en su cuenta personal de Instagram. La modelo tiene más de un millón de seguidores en su cuenta personal de fotografías digitales y no es para menos. La peruana sabe muy bien cómo tener cautivados a todos sus seguidores en las redes sociales.



"#SUNDAY ¡El secreto para un buen entrenamiento es no rendirte! Para mi entrenamiento de hoy escogí la nueva colección Novo Ritmo y tú ¿qué usarás hoy?", es el mensaje que acaba de publicar Milett Figueroa en su cuenta personal de Instagram.



La imagen de Milett Figueroa tiene más de 16 mil 'corazoncitos' y no es para menos. Los seguidores de la infartante peruana no dudan en estar pendientes de todo lo que hace 'Milechi' en las redes sociales.



"Eres la mejor". "Tan sensual", "Toda una tentacion", "¡Espectacular!", dicen algunos de los mensajes en favor de Milett Figueroa y su tremenda imagen en Instagram.

Milett Figueroa