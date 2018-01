Milett Figueroa: Modelo enciende Instagram con foto al natural [VIDEO y FOTOS]

Milett Figueroa cuenta con una gran cantidad de seguidores en su cuenta personal de Instagram. La bella modelo sabe muy bien lo que le gusta a todos su seguidores y siempre los complace con hermosas fotografías.



Es conocido que Milett Figueroa se quitó el implante que tenía en los senos hace unas semanas pero eso no le quitó nada de su hermosa figura. La actriz y empresaria tiene más de un millón de seguidores en su cuenta personal de Instagram y no es para menos.



Pues bien, Milett Figueroa acaba de publicar una bella fotografía donde sale recostada en una hamaca y goza de una gran tranquilidad al inició de este 2018.



Milett Figueroa es una de la mujeres más bellas que tiene el Perú y todo el mundo lo sabe. Comenzó como modelo y ahora es una actriz que se va abriendo camino en la pantalla de todos los televisores peruanos.



"Respiro", es el mensaje que colocó Milett Figueroa en su sensual fotografía de Instagram. Todos sus seguidores no dudaron en llenarla de halagos y me manifestaron que siempre será una belleza para sus ojos. "Eres la mejor", "Eres grande", "Sigues siendo muy bella", son algunos de los comentarios que realizaron sus fanáticos en Instagram.



Respiro. Una publicación compartida de MILETT FIGUEROA (@milettfigueroaoficial) el Ene 2, 2018 at 8:07 PST

Milett Figueroa

Hace unos días. Milett Figueroa se gusta sorprender a todos sus fanáticos de Instagram y subió un provocador video donde muestra un hermoso bikini que hace resaltar su figura ante la cámara de su celular.



La bella Milett Figueroa siguió deleitando a sus hinchas con una serie de fotografías donde se la puede apreciar con un ajustado bikini blanco con rosa. Milett Figueroa indica que esta de vacaciones en la playa Zorritos y que es momento de tomarse fotografías con varias "poses".



Los hinchas de Milett Figueroa agradecen la publicación de sus imágenes en Instagram con miles de corazoncitos. Milett tiene más de un millón de seguidores en su cuenta personal de Instagram y los números siguen subiendo hasta el infinito.