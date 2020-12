Por: Jordan Arce

Los gestos de amor y solidaridad de ‘Osito Lima’ traspasaron fronteras. Esta vez, el popular personaje viajó hasta Bolivia y ayudó a una anciana indigente y varias personas que viven en las calles de la ciudad de La Paz.

En uno de sus videos más recientes, se le vio acercarse a una mujer de la tercera edad, quien sentada en la calle pedía limosna.

“Tengo 78 años. Mis hijos no me cuidan, se han olvidado de mí. Por eso es que me siento sola y despreciada”, afirmó la abuelita boliviana entre lágrimas.

“Tranquila, mamita, eres bella, eres importante, eres maravillosa. Eres un ángel, mi amor. No estás sola, te quiero mucho”, le dijo ‘Osito Lima’, para luego regalarle un dinerito para que se compre comida y ropa abrigadora.

Un anciano y una madre de familia ambulante también fueron sorprendidos con su generosidad. “¡Que Dios lo bendiga, joven!”, le agradecieron, tras recibir su ayuda.

ENAMORADO

El popular personaje quedó enamorado del país altiplánico, pues se animó a posar con la bandera de Bolivia y a tomarse fotos en un parque con un grupo de jóvenes seguidores.

“Profundamente agradecido con el recibimiento y cariño que he sentido. Hermanos bolivianos, los amo con todo mi corazón”, escribió en una publicación de Facebook.

Se conoció que el personaje llegó invitado a ese país para brindar una entrevista a una conocida televisora local, que se enteró de la ayuda que da en las calles de Lima.