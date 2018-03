Paula Manzanal: Modelo publica candente video en Instagram y es trolleada por su pareja [FOTOS]

La bella Paula Manzanal acaba de publicar un tremendo video donde baila 'Machika' de J.Balvin en su cuenta personal de Instagram. Publicó su video pero fue trolleada épicamente por su actual pareja.



El video de Paula Manzanal tiene más de 187 mil reproducciones y no es para menos. En el clip se puede apreciar los tremendo movimientos que Manzanal realiza. Todo el movimiento de la modelo hace ver el gran estado físico en el que se encuentra.



Los comentarios no se hicieron esperar. "Eres la mejor", "Eres tan bella", "¿El es tu nueva pareja?", "¡Wow!", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la cuenta personal de Instagram de la modelo.



Pero Paula Manzanal no se percató que su actual pareja, Jordan Davies, la trolleo épicamente imitando todos sus movimientos. Todo quedó grabado en su cuenta de Instagram.



¿Quién es el nuevo galán?



Jordan Davies es un galés que participó en los programas reality en Inglaterra The Magaluf Weekender, Ibiza Weekender, y Ex on the Beach. En el 2015, el galán de Paula Manzanal estuvo comprometido con Megan McKenna, una de sus compañeras de programa.



La foto de Paula Manzanal junto a Jordan Davies tiene más de 32 mil likes en Instagram. "No estaba buscando cuando te encontré, pero resultaste ser todo lo que estaba buscando", escribió la modelo.



A su vez, Jordan Davies también compartió la misma fotografía en Instagram, pero con un mensaje diferente junto a Paula Manzanal. "Encuentra a alguien quien disfrute tu locura, no alguien que te force a ser normal",