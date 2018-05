Stephanie Valenzuela viaja por todo el mundo y es la envidia de millones de personas. La popular ex chica reality cuenta con más de un millón de seguidores en su cuenta de Instagram y no es para menos.



La arequipeña se encuentra de vacaciones en los Dubai, Emiratos Árabes Unidos junto a su hermana y posaron juntas en bikini en una de las playas de dicho país. La imagen tiene miles de 'corazoncitos' por parte de todos los fanáticos de Stephanie Valenzuela.



Giuliana Valenzuela , hermana de Stephanie Valenzuela, hizo lo propio con la fotografía y dedicó emotivo mensaje en su cuenta personal de Instagram. "Siempre me cuentas que cuando era bebita me ponías en tu pecho y me hacías dormir, que venías del colegio y te sentabas a lado de mi cuna a contarme todo tu día, siempre tengo flashbacks de nosotras cantando a todo volumen con mamá en el carro y haciendo coreografías en la sala", escribió la hermana de Stephanie Valenzuela en Instagram.



Por su parte, Stephanie Valenzuela correspondió el tierno mensaje de su hermana. "El amor más bonito y sincero que tengo... se que eres la única del mundo que realmente me conoce bien", escribió Stephanie Valenzuela en su cuenta personal de Instagram.



