Stephanie Valenzuela tiene un vida de ensueño y no tiene ningún reparo de demostrarlo en su cuenta personal de Instagram . La modelo arequipeña tiene más de un millón de seguidores en su red social fotográfica y no es para menos.



La modelo estuvo hace unos días de turista por Europa. Stephanie Valenzuela publicó fotografías en Instagram comprando el lujosas tiendas de Paris y mostrando todo el lujo con el que vive fue del Perú.



Pero Stephanie Valenzuela acaba de publicar una tremenda fotografía donde luce dentro de un Ferrari y coloca la frase "On my way to shoot". La imagen fue publica en sus historias de Instagram para el deleite de todos sus fanáticos. Muchos de sus hinchas le preguntan si ya es dueña de un Ferrari .



Stephanie Valenzuela Stephanie Valenzuela

Stephanie Valenzuela también hace noticia al confirmar que tiene un novio francés y multimillonario. La modelo de Instagram comunicó que vive muy enamorada con su príncipe y que lo más importante para ella no es el dinero ni la belleza de su pareja.



Cabe resaltar que Stephanie Valenzuela recibe mucho halagos por las picantes fotografías que sube día con día en Instagram . La arequiña sabe vivir bien y en grande.



Stephanie Valenzuel a tiene más de un millón de seguidores en su cuenta personal de Instagram y siguen en aumento. Veamos con qué sorpresas saldrá Stephanie Valenzuela el día de mañana en su cuenta personal de Instagram .