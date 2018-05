Stephanie Valenzuela: Modelo de Instagram brinda consejo de oro a las mujeres [VIDEO y FOTOS]

Stephanie Valenzuela vive su mejor momento y lo demuestra en su cuenta personal de Instagram . La modelo usa su cuenta personal de fotografías para mostrar los lujos que tiene en su vida. Al arequipeña tiene más de un millón de seguidores en su cuenta personal de Instagram y no es para menos.



La modelo usó su cuenta de Instagram para brindarle un gran consejo a todas las mujeres que sufren por amor y pierden su tiempo con un hombre que no vale la pena.



"Si estás llorando por un pichirruchi que no sabe valorarte, basta ya. Siempre existirá alguien que te dé el lugar que te mereces #despiertamujer", escribió Stephanie Valenzuela en su cuenta personal d e Instagram.



Como se sabe, Stephanie Valenzuela tiene más de un millón de seguidores en I nstagram que están pendientes de todo lo que hace en su día a día. La modelo también anunció que dejó Dubai para seguir su camino por el mundo.



