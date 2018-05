Miles de personas no entienden cómo hace Stephanie Valenzuela para poder llevar una vida de lujos, viajes y ropa de diseñador. La hermana de la arequipeña manifestó que ella tiene ese tipo de vida por tener más de un millón de seguidores en Instagram.



Pero Stephanie Valenzuela no se hace problemas y sigue su vida sin importarle lo que digan sus detractores en el Perú. La modelo acaba de publicar un video donde muestra un talento oculto o que muy pocas personas conocen. El clip fue publicado en su cuenta personal de Instagram.



En el video de Instagram se puede ver a Stephanie Valenzuela cantado la canción "Felices los 4". Valenzuela se ayuda del eco del baño donde canta para poder tener una mejor voz y poder sorprender a todos sus seguidores de Instagram. Toda persona que conoce un poco de música sabe que el eco ayuda para darle un mejor efecto a la voz.



Pero los seguidores de Stephanie Valenzuela no se hacen problemas y halagan su voz. La modelo también sabe tocar un poco de guitarra acústica y lo muestra en el clip de Instagram.



La modelo Stephanie Valenzuela se refiere a su embarazo desde el minuto 11.

Como se recuerda, Stephanie Valenzuela utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir un poco de la experiencia que vivió al realizar labor social en África. De esta forma, la modelo dejó de lado su lujoso estilo de vida en Dubái por el que tanto la cuestionaron para estar cerca de la precaria situación que atraviesan las comunidades de dicho continente.



Todo parece indicar que Stephanie Valenzuela se encuentra en Ngaparou, una ciudad costera con estado de comuna en el oeste de Senegal, en África, según la descripción de su foto en Instagram.



"Me han regalado una experiencia hermosa. Empezamos labor en Africa, esta asociación ha estado trabajando en Sudamérica apoyando a niños con problemática económica y de salud (especialmente niños con cáncer). Quiero que esta ayuda llegue a mi país Perú. Los invito a que se unan porque vamos a necesitar mucha ayuda y voluntarios, se que entre mis seguidores hay gente muy solidaria y quiero llegar a ustedes seamos jóvenes con un propósito diferente", escribió Stephanie Valenzuela en Instagram.