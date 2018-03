Thamara Gómez: Cantante sorprende con tremenda fotografía antes de su cumpleaños [VIDEO y FOTOS]

Thamara Gómez se encuentra muy emocionada esperando su cumpleaños. La cantante decidió publicar una tremenda fotografía en su cuenta personal de Instagram.



"La confianza en sí mismo, es el primer secreto del éxito.

Que tengan un lindo sábado amigos!!! 4 días para mi cumpleaños", escribió la bella Thamara Gómez en su cuenta personal de Instagram.



La fotografía de Thamara Gomez en Instagram tiene casi 6 mil corazoncitos y no es para menos. Los fanáticos de Thamara Gómez no dudado en llenar de halagos la imagen de la cantante.



Como se recuerda, Thamara Gómez aseguró que no retomará la relación que tuvo con Dimas Ysla, con quien se reencontró en el programa ‘En boca de todos’.



Según comentó la artista, ella siente mucho cariño por quien fue su pareja. "Le tengo un gran cariño, es alguien especial y significa mucho en mi vida, pero no estoy preparada para tener una relación”, indicó Thamara Gómez.



En el programa confesaste que fue tu primer amor…

(Ríe). Ahora somos amigos, la relación quedó en buenos términos.



Hace unas semanas, Thamara Gómez fue blanco de la atención de los medios por sufrir un accidente durante un programa de televisión. En esa oportunidad, un hacha le impactó en la mejilla, ocasionándole varios problemas.