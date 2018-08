¡Made in México! Yanet García podría ser considerada como la presentadora del tiempo más bella de todo el planeta. La bella conductora luce su cuerpo de infarto para el deleite de todos sus fanáticos de Instagram y más redes sociales.



Una bella a los ojos. Yanet García saltó a la fama a la hora de mostrar el tiempo en Televisa. Nadie prestaba atención a lo que decía a la hora que la bella conductora volteaba para mostrar las pantalla.



Yanet García actualmente trabaja como presentadora del tiempo en Televisa Monterrey y sus fotografías de Instagram son el deleite de todos los fanáticos que se lo agradecen con millones de corazoncitos.



La bella Yanet García usa su cuenta de Instagram para mostrar sus rutinas de ejercicios y todo lo que hace. Sus hinchas en Instagram siempre paran pendiente de todo lo que la bella presentadora realiza en las redes sociales.



Hi Colombia 🇨🇴 👙 Una publicación compartida de Yanet Garcia (@iamyanetgarcia) el 12 de Ago de 2017 a la(s) 2:09 PDT

Yanet García acaba de realizar una pequeña sesión fotográfica de infarto en Colombia y lo subió a su cuenta de Instagram para mostrarlo a todo sus seguidores. El amor, como es de esperarse, no el es esquivo y luce más feliz que nunca con su pareja.



La hermosa Yanet García es pareja del jugador profesional de Call of Dutty, Doug Censor Martin y siempre se muestra muy feliz a su lado. Feliz en el amor, feliz en lo profesional. Trabajo es lo que no le falta a Yanet y acaba de incursionar en la actuación en el film Sharknado 5.



La bella Yanet García también publica graciosos videos en su cuenta de Instagram donde muestra toda su sensualidad y todo el ejercicio que realiza para mantener su figura en las redes sociales.



Yanet García también es fanática del fútbol y es hincha del Club de Fútbol Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ella es tan hincha que hasta sale con poleras del equipo en sus presentaciones a la hora de dar sus pronósticos del tiempo.