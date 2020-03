“Estúpida, mi pelo”. El comediante Jay Colindres dio positivo a Coronavirus. A través de su cuenta de YouTube, el guatemalteco explica cómo fue su proceso y cuáles fueron los síntomas que lo alertaron.

La intención del guatemalteco al publicar el video de YouTube donde habla sobre sus síntomas y cómo está llevando su enfermedad es que sus seguidores no se alerten, ni entren en pánico. “Es para crear conciencia, di positivo a los resultados del COVID-19. Estuve hospitalizado por cuatro días en un hospital de Los Ángeles, de ahí me dieron alta para continuar con mi cuarentena en casa”, informa Jay Colindres.

El comediante también habla sobre los primeros síntomas que sintió y que lo hicieron preocuparse sobre estado de salud. “Me levanté con una tos muy fea, muy seca, me dolía demasiado la garganta al toser y se me hacía muy difícil el respirar, tenía la nariz muy tapada, no tenía mocos, no tenía fiebre. Lo primero que hice fue ir al hospital, ahí mismo me internaron, me hicieron exámenes, me hicieron varias preguntas como si he estado fuera del país recientemente”, indica Jay Colindres.

“Esa primera noche la pase mal, me dio fiebre y me desperté con escalofríos. Al siguiente día igual me sentía débil, sin energías, me dolía la garganta al toser. Continué con tratamientos de nebulización, el tercer día me diagnosticaron con el virus. Conforme pasaban los días sentía una mejora en mí. Al cuarto día la tos desvaneció, la garganta ya no me dolía”, continúa el comediante sobre su proceso de COVID-19.

Jay Colindres espera que su video logré concienciar a los jóvenes que no se toman en serio esta enfermedad."Hice este video para que seamos responsables, para que no caigan en la irresponsabilidad que yo caí, cuidémonos a nosotros mismos, a la gente que nos rodea. Si nos dicen que no salgamos es por algo, escuchemos a nuestras autoridades y hagamos caso. Gracias por estar pendiente de mí", finaliza el comediante en su video de YouTube.

