Roxana Alcaraz es una joven de Buenos Aires, Argentina , que recibió uno de los golpes más duros en un día antes de la entrega de su título de abogada. Tal como se menciona en el titular, esta chica perdió a su adorada mamá, quien era de nacionalidad paraguaya.

Sumergida en la tristeza, Alcaraz compartió lo que sucedió con sus seguidores en la red profesional LinkedIn . Su post, el cual acompañó con una foto en la que sale al lado de su padre, no tardó en volverse viral.

“Perdí a mi mamá un día antes de recibirme de abogada. Ayer la enterré, después me presenté al final y me dijeron esas palabras que por tantos años quería escuchar, ‘sos abogada’, pero no fue lo mismo. Se fue uno de los pilares de mi vida”, escribió en el post.

De igual manera, ella sostuvo sentir un “dolor inmenso”. “Mi mamá, donde quieras que estés, espero que estés orgullosa. Con papá vamos a salir adelante”, añadió en su mensaje.

Numerosos usuarios le dieron el pésame y expresaron sus mejores deseos para la joven y su papá. “Estoy convencido de que tu mamá está orgullosa de vos en todo sentido”, dijo uno de esos internautas.

Según se puede leer en su cuenta, Alcaraz cursó Derecho en la Universidad de Buenos Aires (UBA), y desde hace más de 3 años trabaja en el estudio legal Faragó & Corrales.

