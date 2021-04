En Tiktromes te presentaremos personajes de TikTok que la están rompiendo con contenido interesante, atractivo, útil, entretenido y más. Aquí, una historia de una mujer que gracias a los ejercicios se mantiene ‘joven aunque pasen los años’. Sabemos que te va a gustar. ¡Empecemos!

A sus 51 años, Carla Montenegro se ha convertido en la abuelita más fit y querida de TikTok. Su historia demuestra que estar en una red social, en este caso ser tiktoker, puede traer beneficios para distintas facetas de la vida, incluida la salud. Y no exageramos.

Sus clips de entrenamientos y consejos para llevar una vida saludable son los favoritos de usuarios de la tercera edad que navegan por la red social china. Más de 600 mil personas la siguen.

En su cuenta @abuelafitperu enseña ejercicios para prevenir la artritis o evitar los brazos flácidos. Además, brinda tips para convertir cualquier objeto en instrumento de entrenamiento: desde botellas de agua, bolsas de menestras o un balón de gas. “Porque no hay pretexto”, dice.

TIKTOK DESDE HACE 3 AÑOS

“Comencé en TikTok hace más de tres años, cuando era una red social no muy popular. Allí empecé haciendo algunos videos con la finalidad de mostrar que sí se puede tener una vida saludable a pesar de la edad”, asegura la querida tiktoker.

Desde entonces, Carla publica videos cortos de rutinas para personas entre 35 a 50 años.

“Lo que quiero es ayudar a más gente, la gente mayor, gente que tiene artrosis, dolores lumbares, a esa gente le aconsejo hacer ejercicios suaves”, explica la personal trainer de TikTok.

“NO ME AVERGÜENZA”

A sus 51 años, Carla mantiene su curvilínea figura gracias a las extenuantes rutinas que realiza todos los días. Además, una alimentación balanceada es parte natural de su vida. Por eso, dice que no le avergüenza decir su edad, a pesar de que muchos no le crean.

“Yo he llevado esta edad con mucho esfuerzo, no es fácil llegar bien a esta edad. He pasado tanto... he tenido alegrías y sufrimientos como cualquiera y tengo una familia formada, tengo trabajo, gente que me quiere, asegura. ”Estoy feliz con la edad que tengo. Jamás voy a negar mi edad”, agrega con optimismo.

Aunque no lo parezca, es abuelita de una hermosa niña. Tiene dos hijos y se casó hace 31 años. Sin embargo, desde siempre le han dicho ‘abuela’. Y el apelativo que no le molesta, sino que lleva con orgullo.

“LOS AMIGOS DE MIS HIJOS ME RESPETAN”

Aunque siempre saltan algunos piropos en los comentarios de sus redes sociales, Carla asegura que la mayoría son respetuosos y de agradecimiento.

“Los amigos de mis hijos me sigue en TikTok, me quieren mucho, son muy respetuosos. De mil mensajes, el 99.9% es de gente agradecida, de personas que me agradecen por los consejos y los tips que les brindo”, explica.

Por ahora, Carla produce, graba, edita y publica los videos en TikTok sin ninguna ayuda. Sin embargo, dentro de poco ya tendrá que conformar un equipo, pues cada día -y gracias al aumento de seguidores- se le hace más demandante.

Si antes del éxito en TikTok Carla ya contaba con un nutrido grupo de alumnos, hoy la cifra se ha disparado, pues cada vez más abuelitas y abuelitos quieren tener su figura. “Siempre he sido una mujer emprendedora. Sin duda, TikTok cambió mi vida”, finaliza.

