Este lunes 29 de noviembre inició la preventa de entradas para el estreno de “Spider-Man: No Way Home”, la cual estuvo marcada por la caída de las plataformas -tanto web como app- de diferentes cadenas de cines, lo cual provocó la desesperación de muchos usuarios. Así, en redes sociales como Facebook las reacciones no demoraron y llovieron diferentes memes al respecto.

Antes de la medianoche se reportaron problemas tanto en Cinemark como Cineplanet y otras cadenas de cine. Y es que la avalancha de usuarios estuvo impaciente por adquirir sus entradas ya sea para el preestreno o estreno de “Spider-Man: No Way Home”.

La caída de las plataformas de diferentes cadenas de cine durante la preventa de entradas para ver "Spider-Man: No Way Home" dejó una serie de memes.

La desesperación invadió a los cientos de usuarios que se habían quedado madrugando solo por comprar las entradas, lo cual fue reflejado en redes sociales.

Hubo otros usuarios que también se burlaron del hecho de que las entradas ya se hayan agotado rápidamente, con el enojo de haber esperado tantas horas para no haber podido conseguir un ticket.

Finalmente, no faltaron los usuarios que ironizaron con el hecho de haber conseguido entradas para la película del arácnido, mientras que otros seguían con el martirio.

¿Cuándo estrena Spider-Man: No Way Home en Perú y otros países?

Cabe señalar que “Spider-Man: No Way Home” se estrenará en Perú el jueves 16 de diciembre. No obstante, Andean Films Perú precisó también que el preestreno será el miércoles 15 de diciembre.

A continuación revisa cuándo será el estreno de “Spider-Man: No Way Home” en diferentes países:

Estreno de “Spider-Man: No Way Home” en Reino Unido: 15 de diciembre

Estreno de “Spider-Man: No Way Home” en México: 15 de diciembre

Estreno de “Spider-Man: No Way Home” en Colombia: 15 de diciembre

Estreno de “Spider-Man: No Way Home” en Perú: 16 de diciembre

Estreno de “Spider-Man: No Way Home” en Ecuador: 16 de diciembre

Estreno de “Spider-Man: No Way Home” en España: 16 de diciembre

Estreno de “Spider-Man: No Way Home” en Argentina: 16 de diciembre

Estreno de Spiderman 3 en Chile: 16 de diciembre.