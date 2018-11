Boca Juniors vs. River Plate: Memes de Facebook y Twitter de la primera final de la Copa Libertadores

Los memes de la final de la Copa Libertadores no podían faltar previo al partidazo que enfrentarán Boca Juniors vs. River Plate , equipos que por primera vez en la historia de este torneo continental disputarán la última fase. Los hinchas de ambos equipos en todo el mundo también han llevado a Facebook y Twitter su rivalidad con decenas de estas parodias.



Boca vs. River se jugará desde las 3:00pm. (hora peruana) en la mítica Bombonera ante más de 50 mil espectadores que lucharon por una entrada para estar en este histórico partido de Copa Libertadores.

Los usuarios de las redes sociales, desde que supieron que la final sería entre Boca y River, no han dejado de lanzarse memes irónicos y despiadados sobre su eterna rivalidad. En Facebook y Twitter se vive completamente toda la final de la Copa Libertadores.