El coronavirus ya es una realidad en el Perú. Según confirmó el presidente Martín Vizcarra la mañana de este viernes, la cifra de contagiados en el país llegó a las 28 personas, seis más que las reportadas hace 24 horas por el Minsa.

Frente a esta situación se tomaron algunas medidas de prevención a nivel nacional, como la suspensión de clases en colegios, universidades e institutos de educación superior, la cancelación de arribos de vuelos procedentes de Europa y Asia, la prohibición de eventos que reúnan a más de 300 personas, entre otras. Asimismo, el gobierno hizo un llamado a la calma ante el pánico desatado en el país.

Sin embargo, muchos hicieron caso omiso al llamado a la tranquilad y abarrotaron mercados, supermercados e hipermercados en todo el Perú. Tal fue la ola de pánico, que el papel higiénico se agotó en tal solo un día, al igual que los jabones, las mascarillas, el alcohol y los productos desinfectantes.

Muchos criticaron la desesperación de los peruanos por no quedarse desabastecidos durante la crisis sanitaria que se viene viviendo, al punto de crear divertidos memes donde aseguran que aquellos que compraron planchas de papel higiénico, no se contagiarán de coronavirus. No te pierdas nuestra divertida galería en la parte superior de la nota.

VIDEO RELACIONADO

Coronavirus: Dr. Trome explica los mitos y verdades del COVID-19

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Mitos y verdades del coronavirus: ¿Los besos son peligrosos? ¿el ajo es la cura? ¿los celulares son focos de contagio?

Peruanos en Europa y Asia tienen tres días para regresar al Perú, anunció Vizcarra

Sube a 28 la cifra de contagiados con coronavirus en Perú, confirmó Martín Vizcarra

Suspenden clases en universidades e institutos hasta el 30 de marzo por amenaza del coronavirus