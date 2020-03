Coronavirus Perú | Milagros Leiva se ha convertido en blanco de críticas tras la viralización de unas imágenes en las que ella es detenida por la policía de tránsito y su reacción fue llamar a un general de la Fuerza Aérea. Magaly Medina, Juliana Oxenford y Andrea Llosa arremetieron contra ella y en las redes sociales se viralizaron memes sobre lo ocurrido.

¿Qué sucedió? Las imágenes muestran a la periodista algo alterada y llamando a un general para que la defienda de los efectivos que solo hacían su trabajo. De acuerdo al video, Milagros Leiva al momento de la intervención policial se negó a mostrar su brevete y no contaba con el salvoconducto respectivo para poder transitar por las calles de Lima debido al estado de emergencia nacional por el coronavirus en nuestro país.

ARRANCA JULIANA OXENFORD

Juliana Oxenford se refirió a la actitud que mostró Milagros Leiva en intervención policial. La periodista utilizó su espacio televisivo para referirse al video donde se observa a Leiva llamando a un general para evitar ser detenida.

Juliana Oxenford indicó que hablaba sobre este tema porque no quería hacer espíritu de cuerpo. “Esto no pasa por una rivalidad, yo no tengo nada personal contra ella, profesional sí, su comportamiento siempre me ha parecido bajo. Yo sí la sigo porque siempre hace escándalos, tocó este tema para no hacer espíritu de cuerpo. Lo que ha hecho esta señora es una falta de respeto contra los policías y militares que se rompen el lomo, ni siquiera sabemos si han cenado”, dijo la periodista.

Milagros Leiva es intervenida por la Policía en estado de emergencia y ella llama a un general

EL TURNO DE ANDREA LLOSA

Andrea Llosa entrevistó a Milagros Leiva por el video donde se observa a la periodista llamar a un general para evitar ser detenida por efectivos policiales.

La conductora del programa que lleva su nombre, Andrea Llosa indicó la actitud de Milagros Leiva le parecía fresca y vergonzosa. Estos calificativos fueron tomados de mala manera por la periodista quien en varios momentos manifestó su deseo de terminar con la entrevista.

Milagros Leiva habla de ATV y es cortada por Andrea Llosa

MAGALY MEDINA GANÓ POR K.O.

Para la ‘Urraca’ lo que hizo la periodista es una “atorrantada” y “huachafada”. Milagros Leiva se justificó señalando que ya pidió perdón al general del Aire por haberlo involucrado en su detención

Milagros Leiva se justificó señalando que ya pidió perdón al general del Aire por haberlo involucrado en su detención y precisó que lo único que buscaba era que la ‘escucharan’.

Magaly Medina trolea a Milagros Leiva