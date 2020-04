Hoy martes 21 de abril el día amaneció bajo la sombra de una profecía que algunos incautos creyeron y decidieron no salir de sus casas. Varios distritos y provincias del interior del país decidieron ‘no arriesgarse’ y quedarse en casa debido al temor de que se cumpliera la profecía de la niña que hace unos días se convirtió en tendencia, pues anunció que todo aquel que salga hoy a la calle iba a encontrar la muerte instantáneamente.

Sin embargo, hoy en las redes sociales la ‘profecía’ de la niña fue blanco de las burlas e inmediatamente se viralizaron memes, pero no sólo de nuestro país, sino también en México, donde muchos creyeron esta singular predicción.

¡MIRA LA GALERÍA!

¿QUÉ DIJO LA NIÑA PROFETA?

"Yo siento algo en mi corazón así como si algo me diría que quiero ir después del almuerzo, después de la cena, así algo siento. Allí aparecen dos ángeles así con su armadura en la puerta, color blanco. Eli, es un ángel, puro, blanco, entonces me dijo: ‘¿Tú eres Maricielo?’ Yo le dije: sí soy yo. Entonces me dijo: ‘Vamos a ver al señor'”, comienza contando.

“El martes 21 va haber esa enfermedad y él (Dios) me dijo que sí y que no salgan de su casa, y yo le dije si tenia permiso de hablar a mis familiares, al mundo y me dijo que si puedo, pero si ellos no quieren escuchar, entonces ellos verán. Entonces los que no hacen caso, esa enfermedad va a agarrar a los que están afuera. Los que estén afuera no se van a infectar, de inmediato van a morir", reveló la pequeña de 10 años que dio una entrevista en Radio Sauce 99.7 FM, emisora de la región de San Martín, donde explicó la revelación que tuvo.