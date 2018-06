Maluma: Cantante se la pega de empresario y lo trolean con tremendos memes [VIDEO y FOTOS]

Maluma es uno de esos personajes que tiene éxito gracias a sus letras controvertibles y sin mucho sentido para una persona con algún sentido de la música. El cantante colombiano goza de mucha fama y sus redes sociales son muestra de ello. Maluma tiene más de un millón de seguidores en Instagram que paran pendientes de todo lo que hace el colombiano. Pero una última publicación causó una ola de memes.



"No solo es cantar, hay un hombre de negocios detrás de todo esto", escribió Maluma en su cuenta de Instagram y adjuntó una fotografía donde sale con un atuendo bastante particular y un pantalón de color rosa que no va con el resto de prendas que tiene. Los usuarios de Instagram comenzaron con lo memes sobre la forma de vestir del colombiano.



Como se recuerda, existen miles de memes para todos los gustos. Memes crueles, memes grotescos, memes graciosos , memes por algún evento en especial y un largo etc. de ellos.



