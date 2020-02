San Valentín y memes. ¿Acaso creías que San Valentín y el día de la amistad se iban a salvar de lo memes? Pues nada se salva de ser memeable. Usuarios de las redes sociales han compartido desde la mañana decenas de memes para reírse de la popular fecha que celebra el amor. ¿Reír o llorar? Si eres de los que no tiene pareja este 14 de febrero, encontrarás ¿consuelo? en estas hilarantes imágenes. A veces es mejor reír que llorar. ¿Salir o quedarse en casa? Si has hecho alguna reservación o piensas ir a algún lugar con poca afluencia de gente, no tendrás inconvenientes. Pero si eres de los que se decide a última hora, es probable que el lugar que elijas ya esté ‘full’. ¿Mejor celebro San Valentín otro día? Algunos optan por eso. Total, no tienes que hacerle caso a una fecha en particular para demostrar que amas a una persona especial.