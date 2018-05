Paolo Guerrero: Latina cancela programa de Magaly Medina y se desata una batalla de memes [VIDEO y FOTOS]

La situación de Paolo Guerrero frente al fallo del TAS entristece a todos los peruanos. El '9' de la selección peruana no estará en Rusia 2018 y las redes sociales explotaron en muestras de apoyo al capitán de la bicolor. Pero lo memes no estuvieron ajenos al evento que marcó la agenda en la actualidad nacional.



Magaly Medina también fue víctima de los memes tras conocerse que Latina no contará con sus servicios y verá su situación cuando finalice el Mundial Rusia 2018.



Como se recuerda, existe una gran cantidad de memes para toda ocasión. Existen memes deportivos, memes políticos, memes por algún evento especial, memes crueles y memes muy divertidos que te harán explotar de risa.



Mira la galería de memes sobre el comunicado de Latina a todos los peruanos y sobre la situación de Magaly Medina.

Latina emitió comunicado sobre salida del aire del programa de Magaly Medina.