Ricardo Belmont: Sacan despiadados memes de su participación en el Debate Municipal

La participación de Ricardo Belmont en el Debate Municipal dejó muchas interpretaciones. Mientras en redes sociales el 'Hermanón' fue duramente criticado, sus más fieles seguidores lo defendieron 'con uñas y dientes'. Lo cierto es que los cibernautas no perdieron tiempo y realizaron divertidos memes sobre la presencia de Ricardo Belmont en el debate.



La participación de Ricardo Belmont fue muy comentada en redes sociales. Muchos lo acusaron de ser una persona que no está preparada y de traer un mensaje anacrónico, que no conecta con la actual población.



También fue muy comentado el intercambio de palabras que Ricardo Belmont tuvo con el periodista Alberto Beingolea. En las redes sociales fue celebrada las respuestas del candidato del PPC.

También destacaron la participación del candidato de Frente Amplio Enrique Fernández, al que compararon con el personaje de Chespirito 'Chaparrón Bonaparte', que también le dio un 'pullazo' a Ricardo Belmont.



En tanto, algunos se preguntaron si Ricardo Belmont hacía bien en no querer presentarse al debate, y creen que al final esto resulte peor para su candidatura.

Sin duda alguna la participación de Ricardo Belmont en el Debate Municipal será materia de diversos comentarios durante la semana.



No cabe duda que en el ciberespacio, los usuarios aprovecharon para hacer de este Debate Municipal un divertido momento, con sus ocurrencias plasmadas en estos memes.