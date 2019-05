Rosa Bartra 'advirtió' que los que hagan memes podrían ir a la cárcel y las redes sociales reaccionaron así

Durante los últimos días una avalancha de memes de Rosa Bartra inundaron las redes sociales por unas recientes declaraciones de la congresista de Fuerza Popular y presidenta de la Comisión Lava Jato, quien lanzó una advertencia que le jugó en contra.

En una entrevista en Exitosa, Rosa Bartra habló sobre el caso de Vicente Silva Checa y dijo que el abogado está en prisión por un meme. "El fiscal dijo que en un allanamiento a la casa de Vicente Silva Checa habían encontrado documentos confidenciales de la comisión y eso era absolutamente falso. Ha mentido en el proceso, el juez ha usado argumentos falsos del fiscal y ha metido a Vicente Silva Checa a prisión por un meme", dijo la congresista.

"¿Usted no ha compartido un meme alguna vez? ¿Considera justo que lo metan a la cárcel por un meme? ¿Por un chat?", le preguntó a su entrevistador. "Uno de los fundamentos para Vicente Silva Checa es que él obstruye a la justicia porque desprestigia al fiscal porque compartió un meme. ¿Qué? ¿No ha libertad de expresión ahora? Por dios, alerto a todos, no compartan memes porque se pueden ir a la cárcel. Se pueden ir a la cárcel por un meme, por dios, no hablen en sus chats, no coordinen nada, porque los van a meter a la cárcel por eso", agregó Rosa Bartra.

Ese último fragmento de la entrevista fue extraído y viralizado en las redes sociales. De inmediato, la advertencia descontextualizada de la congresista fue compartida en Twitter y Facebook y los usuarios no tardaron para hacer memes con su rostro, los mismos que puedes encontrar en la galería de fotos de la parte superior de la nota.