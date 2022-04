“My name es Chicky”: la historia detrás del popular tema que es tendencia en TikTok

“¡My name is Chicky!” es la nueva tendencia de TikTok. No hay influencer y usuario que no se haya topado con este popular y difícil challenge interpretado por el grupo musical infantil D Billions. En esta nota te contamos la historia detrás de este popular tema.

¿Cómo nació el tema “My name es Chicky”? Todo empezó con una canción de grupo infantil D Billions, titulada My Name Is, la misma que se hizo popular en la plataforma de TikTok y actualmente acumula más de 723 millones de reproducciones en YouTube.

D Billions son un grupo de creadores de contenido para su canal de YouTube que se encarga de enseñar inglés a través de canciones para niños.

SON UN BOOM EN REDES SOCIALES

El cuarteto D Billions es originario del país asiático de Kirguistán y está compuesto por los personajes llamados Chiky, Cha-Cha, Boom Boom y Lya Lya.

El canal fue creado el 27 de julio de 2019 y su primer video ‘Left! ¡Right!’, fue publicado el 8 de agosto de 2019. Pero no solo cantan en inglés. D Billions también ha hecho videos en ruso y español.

En setiembre del 2021 el canal de YouTube D Billions recibió un botón de diamante, el primero en Asia Central, por haber acumulado más de 11 mil millones de reproducciones y 13 millones de suscriptores.

