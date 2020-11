Desde su playlist “Sinister Sounds of the Solar System” (Sonidos Siniestros del Sistema Solar) de SoundCloud, la NASA difundió los sonidos más aterradores emitidos en el espacio . Esta atípica lista de música no tardó en difundirse entre los internautas a tal punto de volverse viral en Facebook .

Algunas de las pistas de esta lista de reproducción son los sonidos de “marsquakes”, creados desde los datos capturados por el módulo de aterriza Mars InSight de la NASA. Para capturar estos terremotos, el módulo utiliza su instrumento Sismic Experiment for Interior Structure. Así captura aterradores sonidos.

Además se puede escuchar los “sonidos del universo antiguo”, cortesía de la nave espacial Planck de la Agencia Espacial Europa que durante cuatro años (de 2009 a 2013) estudió el fondo cósmico de microondas, la luz que queda del Big Bang. Planck fue capaz de “ver los ecos sonoros del universo primitivo”, señala un comunicado de la NASA.

Por su parte, la nave espacial Juno, que orbita Júpiter, ofrece una música llena de misterio. Durante su cuarto paso cercano al planeta, que sucedió el pasado 12 de febrero del 2017, Juno observó señales de ondas de plasma provenientes de la ionósfera de Júpiter. La lista de reproducción que es viral en redes sociales fue creada por la NASA para celebrar el pasado Halloween con todos los amantes del espacio exterior y público en general. Escúchalos aquí:

