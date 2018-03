La historia de amor y aceptación de Allie Dowdle y Michael Swift es viral en las redes sociales. Y es que esta parejita de Estados Unidos decidió hacer caso omiso a las críticas racistas que empezaron a recibir nada menos que por parte de la familia de Dowdle, quienes no estuvieron de acuerdo con que su hija salga con un afroamericano.

Todo empezó cuando Allie Dowdle empezó a salir sentimentalmente con Michael Swift, un afroamericano de 19 años que jugaba fútbol en la Memphis University School y ahora hace lo mismo en la Universidad de Clemson, en Carolina del Sur. Los jóvenes pronto se enamoraron y se volvieron inseparables.

‘Hace cerca de un año les conté a mis padres que había comenzado a salir con un chico llamado Michael. Para compartir mi historia con mi familia, les envié una foto junto a él, pero la conversación concluyó abruptamente antes siquiera de comenzar’, explicó Allie.

‘Mi padre no me dio una opción: me dijo que no me autorizaba a volverme a ver con Michael ¿Por qué? Por su color de piel’, contó la joven. ‘Mis padres me gritaron y me dijeron cuán decepcionados estaban y que creían que yo podía buscarme un novio mucho mejor’, agregó.

Sin embargo, Allie no tenía la intención de salir con otro chico. Es así que siguió viéndose con Michael a espaldas de su familia, según informó New York Daily News. A pesar de ello, decidió darles otra oportunidad y volvió a tocar el tema con sus padres hace un mes con la esperanza de que hubieran recapacitado.

Pero todo fue de mal en peor. ‘ Como tengo 18 años, mis padres optaron por no pasarme más dinero ni financiar mis estudios. Me quitaron mis ahorros personales, mi automóvil, mi celular y mi estipendio para la universidad, dejando que me costee todo por mí misma’, contó Allie cuando decidió abrir una cuenta en GoFundMe con el objetivo de juntar 10 mil dólares para su educación.

Grande fue su sorpresa al revisar su cuenta una semana después y notar que ya tenía nada menos que 34 mil 675 dólares. Y es que muchos se conmovieron ante la situación de la joven y criticaron la actitud de sus padres.

En una entrevista con el diario neoyorkino, Bill Dowdle, padre de Allie explicó que no era de su agrado que su hija saliera con un afroamericano debido a ‘asuntos’ involucrados en las parejas interraciales en el Sur. Sin embargo, aseguró que la decisión de no pasarle más dinero a la joven no era por racismo, sino porque necesitaba ‘crecer’.

TAMBIÉN PUEDES LEER

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.