Paloma Fiuza comparte con su familia un detalle que, quizá, no has imaginado [VIDEO]

La guapa modelo Paloma Fiuza ocasionó más de una sorpresa a sus seguidores en Instagram. La garota, quien participa en el programa Esto es Guerra, subió una foto familiar a la plataforma donde sale fuertemente escoltada.



Los usuarios de Instagram no tardaron en reaccionar y comenzaron a comentar la imagen subida por Paloma Fiuza. Algunos destacaron que ella y los demás integrantes tenían la misma sonrisa.



La imagen, que tiene menos de 24 horas en Instagram, logró poco menos de 9 mil likes. Esta cantidad podría ser mucho mayor si se tiene en consideración que Paloma Fiuza tiene más de 820 mil hinchas en la plataforma mencionada.



¿EMBARAZADA?

Hace unos días, la modelo fue blanco de muchos comentarios en las redes sociales tras los rumores que le adjudicaban un embarazo. Ello porque Paloma Fiuza tuvo algunos imprevistos de salud, los cuales fueron tomados como parte de las primeras etapas de una gestación.

Soy muy afortunada de tenerlos como familia...los amoooo muchoooo!!! Fotografia: @lerosselfotografia Produccion: @jhammazanett Make up: @edder_makeup_stylist Una publicación compartida de Paloma Fiuza (@palomafiuzaoficial) el 18 de Oct de 2017 a la(s) 10:08 PDT

Paloma Fiuza manifestó que el embarazo está reservado para otro momento, no poniendo fecha para un bebé.



"Me encantaría pero no es el momento. En un momento de mi vida estaba loca por ser mamá, pero ahora estoy en otra etapa y vamos a ver un poquito más adelante", indicó Paloma Fiuza.