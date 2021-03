GENERA DEBATE. El columnista del diario estadounidense The New York Times, Charles M. Blow, escribió una columna de opinión que tituló ‘Six Seuss books bore a bias’, en la cual habla de cómo el racismo esta presente en la cultura del entretenimiento infantil y analiza algunos dibujos para ejemplificar su argumento.

Por ejemplo sobre Pepe Le Pew afirma que normalizó la cultura de la violación. También señala que Speedy Gonzales ayudó a popularizar el estereotipo corrosivo de los mexicanos borrachos y letárgicos; y Mammy Two Shoes, una caricatura de una criada negra corpulenta que hablaba con fuerte acento contribuyó al racismo.

Estas reflexiones que hace el escritor se debe al anuncio de Dr. Seuss Enterprises, la compañía decidió que ya no publicaría seis de libros de Dr. Seuss debido a imágenes racistas e insensibles, diciendo que “estos libros retratan a las personas de maneras hirientes y equivocadas”. Una decisión que el autor aplaude.

“El racismo debe ser exorcizado de la cultura, incluida, o tal vez especialmente, de la cultura infantil. Enseñar a un niño a odiarse o avergonzarse de sí mismo es un pecado contra su inocencia y un peso contra sus posibilidades”, menciona el autor.

El columnista también describe a Tarzán, como un hombre blanco semidesnudo en medio de una jungla africana que conquista, domestica y se burla de los negros allí, que son retratados como primitivos y salvajes.

Finalmente, el autor hace un repaso por la educación que recibió en el colegio y cómo le hicieron creer que todo lo blanco era correcto, bueno, noble y bello, y todo lo negro era lo contrario. “El primer libro que compré fue un libro para niños sobre Job de la Biblia. Job era el más blanco de los hombres blancos en el libro y también lo era el salvador blanco con barba blanca descansando en una nube. De hecho, cada imagen que vi del cristianismo mostraba a personas blancas. Mi tío abuelo tenía una foto de un Jesús blanco de ojos azules y cabello fibroso colgando sobre su cama”, se lee en el texto publicado en el diario estadounidense.

“En la escuela primaria celebramos el Día de la Raza coloreando dibujos de un hombre blanco sonriente y feliz y sus tres botes, sin saber que Colón era un esclavista brutal y un traficante de esclavos y que escribió en 1500 sobre mujeres y niñas esclavizadas: “Hay muchos comerciantes que andan buscando niñas: las de nueve a diez ahora están en demanda“”, continúa la columna de opinión.

