Perú vs Nueva Zelanda: Video parodia a la selección peruana con El Señor de los anillos y triunfa en las redes sociales 

El Perú vs Nueva Zelanda genera muchas expectativas entre los hinchas. En redes sociales, los usuarios postean videos y fotos sobre el enfrentamiento de los seleccionados de Ricardo Garecta contra los de Anthony Hudson.



Uno de los videos que triunfa en las redes sociales es una parodia de El Señor de Los Anillos, debido a esta fiebre del futbol se llama El señor de Los Partidos. Los protagonistas de esta sátira son los futbolistas de la selección peruana.



El video cuenta las peripecias que han tenido que pasar los futbolistas de la selección peruana para llegar al repechaje. Se ve la tristeza que sienten los futbolistas de la blanquirroja al enterarse que Paolo Guerrero será suspendido por 30 días.



También se puede ver que los seleccionados peruanos le agradecen a Paolo Guerrer llevarlos hasta el repechaje. "Nosotros te llevaremos al mundial", le dicen los futbolisstas de la blanquirroja al delantero.



El partido de Perú vs Nueva Zelanda continúa 0 a 0, puedes verlo aquí. Los usuarios en redes sociales critican el desempeño de los futbolistas peruanos, consideran que los seleccionados han tenido varias oportunidades para meter un tanto y hasta ahora no lo hacen.

