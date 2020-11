El partido Perú vs. Argentina sigue generando expectativa a nivel mundial, pero en el país aún se continúa buscando a un joven que se encuentra desaparecido tras la marcha nacional del pasado sábado 14 de noviembre, la misma que se cobró la vida de Inti Sotelo y Jack Brian Pintado.

Esta vez, los peruanos seguimos en la búsqueda de Gabriel Rodríguez Medrano uno de los jóvenes que participó en la protesta y que no regresó a casa aquella noche.

Debido a esto, los usuarios utilizaron el hashtag del partido ‘PerúVsArgentina’ no para comentar las incidencias del delo, sino para apoyar en la búsqueda del joven y visibilizar la protesta que continua suscitándose en nuestro país.

btw no se olviden que GABRIEL RODRÍGUEZ MEDRANO TODAVÍA NO APARECE #PeruVsArgentina pic.twitter.com/d0Uh5jGJKJ — m 🇵🇪 (@_icaruswallss) November 18, 2020

Perú no encuentra el gol contra Argentina, pero más importante es encontrar a Gabriel Rodriguez Medrano que sigue desaparecido#PeruVsArgentina — Alcalde de Lima en licencia (@rataneda) November 18, 2020

Aunque muchos estemos viendo el partido no olvidemos que aún nos falta uno ! No debemos dejar esto de lado #PeruVsArgentina pic.twitter.com/bsApMiDtIU — Claudia ~ (@CpatO5) November 18, 2020

Hay un partido más importante que #PeruVsArgentina y es saber ¿Dónde está Gabriel Rodriguez Medrano? Te queremos con nosotros hermano, te queremos hoy... vivo y sano. pic.twitter.com/5RZIjwKaNr — Acción Gráfica (@AccionGraficaPe) November 18, 2020

APARECIÓ LUIS FERNANDO ARAUJO

Luis Fernando Araujo denuncia que fue secuestrado por el grupo Terna durante su participación en la segunda marcha nacional contra Manuel Merino. El joven afirma que sufrió maltratos durante el tiempo que esta división policial lo secuestró.

“Quiero hacer presente que he sigo agredido por el grupo Terna, me han tenido sin comer, sin agua en una habitación escondido con otra persona, no sé quién era, porque nos tenían separado. Estoy bien, gracias a Dios no me han hecho nada”, indica.

Joven que estuvo desaparecido denuncia que fue secuestrado por grupo Terna