Gato por liebre. Efectivos realizaron un operativo para detener a un hombre que estaba pescando en una playa de Francia en pleno estado de emergencia, sin embargo se trataba de un muñeco.

El hecho sucedió en la playa de Carnon, situada en Francia. Un grupo de efectivos vislumbraron a un hombre pescando en el mencionado lugar. De inmediato, decidieron intervenir para frenar esta violación al Estado de Emergencia.

Los tres efectivos se acercaron y le pidieron al hombre que regrese a su casa. No obstante, el hombre que estaba sentado en una silla con botellas de cerveza no se inmutó, obvio no iba a hacerlo porque se trata de un muñeco. En vista del desacato, los agentes procedieron a detenerlo.

El problema se produjo cuando se acercaron lo suficiente al presunto sospechoso, en ese momento pudieron corroborar que se trata de un muñeco colocado por bromistas para hacer perder el tiempo a los efectivos. La situación fue capturada por una cámara, la imagen se viralizó en las redes sociales y terminó siendo blanco de burlas de cientos de usuarios.

