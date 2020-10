La viralización de las imágenes del llamado Chavo metalero sorprendió gratamente a gran cantidad de personas en Latinoamérica, pues bien, ahora muchos de ellos celebran un nuevo surgimiento. Se trata del Quico andino, cuya imagen también se ha vuelto viral en las principales redes sociales.

Pues bien se trata del músico peruano Hugo Kuntur, quien debido a sus facciones similares a las del actor mexicano Carlos Villagrán, ha sido bautizado en el ciberespacio como Quico andino.

Kuntur es un destacado artista de música originaria nacional y en diversos videos muestra su talento y arte para tocar los instrumentos de viento, como la flauta y la quena, además, se muestra como un orgulloso representante del Ande peruano.

El Chavo del 8 es una de las series más emblemáticas de la televisión Latinoamérica y cada uno de sus personajes son reconocidos y queridos por varias generaciones en el continente. Por ello es que diversos cibernautas se sorprendieron con el parecido físico entre Kuntur y Quico.

PRIMERO EL CHAVO METALERO Y AHORA EL QUICO ANDINO

La viralización del llamado Quico andino surge después que en redes sociales la imagen del músico argentino Phil Claudio Gonzáles se volvió muy popular debido a su parecido con Roberto Gómez Bolaños. Poe ello fue bautizado como el Chavo metalero.

Consultado por esta situación, Gonzáles dijo no molestarle en lo absoluto “¿No se cansaron todavía? Quien lo hizo (el meme) me habló pidiendo disculpas. No me enojo ni mucho menos.... Un poco de humor par este momento de mie...”, escribió en sus redes sociales y afirmó que gracias a este parecido se ‘le han abierto muchas puertas’.

El llamado 'Quico Andino', al lado del 'Chavo matalero'. (Redes sociales)









