Rusia 2018: Español se nacionaliza peruano y grita: "Vamos, Perú, que el mundial es nuestro" [VIDEO]

Un ciudadano nacido en España y que emigró a nuestro país buscando mejores posibilidades para su familia, se nacionalizó hoy como peruano y se volvió tendencia rápidamente en las redes sociales, tras alentar a nuestra selección, previo al Rusia 2018.

En su discurso de nacionalización, el español y hoy peruano habló sobre la historia de nuestro país y la calidad de su gente. Cualidades que lo convencieron para nacionalizarse y convertirse en un fanático de la selección, antes del Rusia 2018.

"Tengo mucho que agradecer a este país. Es un país que en momentos muy duros me dio trabajo, me dio una familia. Por supuesto que a lo largo del tiempo me dio muchos amigos. Me quedo con lo mejor de este país", aseguró el nuevo fanático de la selección peruana.

"Me quedo con su selva, con su costa, con sus montañas. Me quedo con la historia, gran historia. Me quedo, por supuesto, con su excelente gastronomía. Pero, por supuesto, me quedo con su gente. Con su buena gente", dijo con la voz entrecortada el nuevo peruano.

"Y creo que hoy por fin puedo decir lo más importante: ¡Vamos, Perú, el mundial es nuestro! Y arriba, Perú, muchas gracias", expresó el ciudadano quien también se animó a narrar un gol ficticio de Paolo Guerrero en el Rusia 2018.

Como era de esperarse, su discurso ha emocionado a más de uno, pues ven reflejados su emoción y amor por nuestro país en sus palabras. En un momento tan difícil que le toca asumir a nuestro país, ciudadanos como este nos hacer mejor y nos ayudan a hacer patria. ¡Nos vemos en el Rusia 2018!

