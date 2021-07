El teleférico Cablebús, el cual une diferentes partes de Ciudad de México , fue blanco de decenas de comentarios en las redes sociales luego que se popularizaran una serie de videos en TikTok . En estos se veían numerosas cabinas suspendidas en el aire con personas al interior.

Uno de esos clips fue el del usuario @rodlan.8h, quien sostiene ahí que el servicio se paralizó luego de un corte de energía eléctrica. Varias personas manifestaron haber quedado asustadas con pensar en la posibilidad de estar en la situación descrita.

“Creo que ya no usaré el Cablebús. Estoy aterrado con la probabilidad de que me pase eso a mí. Me desmayaría del miedo”, dijo uno de ellos.

El revuelo de las grabaciones motivó una rápida respuesta, por medio de Twitter, de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi).

En su mensaje, la entidad afirmó que los teleféricos tuvieron que ser detenidos debido al “acceso de una persona con silla de ruedas” y no a un corte de electricidad. De igual manera, como señala Milenio, indicó que el servicio cuenta con plantas de luz independientes.

Del video que circula en redes sociales donde se indica que #CablebúsCDMX detuvo su circuito por falta de luz:

❌ Falso



La breve interrupción debe a:

🔘Acceso de una persona con silla de ruedas

🔘Atención a comunicación generada en la cabina al llegar a la estación pic.twitter.com/NOuiuL6pYf — Cablebús CDMX (@MICablebusCDMX) July 15, 2021





