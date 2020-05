‘Sorry Robert’ o tan solo el nombre Robert se volvió tendencia mundial en Twitter debido a un muñeco maldito que supuestamente te hará tener mala suerte si no lo tratas bien, pero ¿dónde fue contado originalmente esta historia?

Varios usuarios en la red de microblogging han contado la historia de Robert. Tanto @ariglossymoon-una cuenta dedicada a Ariana Grande y Taylor Swift-en inglés como @icarusfear en castellano. La historia es terrorífica y recuerda a películas como ‘Anabelle’ o ‘Chucky, el muñeco diabólico’, en la cual se basó esta historia.

El muñeco llamado ‘Robert The Doll’ (Robert el muñeco) es un juguete con un traje blanco de marinero que parece viejo y agujerado y sostiene una mascota de felpa que parece estar directamente mirando a la cámara.

- El misterioso caso del muñeco robert; abro hilo. pic.twitter.com/lEsCBHxjF3 — an (@icarusfear) May 17, 2020

LA HISTORIA DE ROBERT

Una familia de Florida adquirió a ‘Robert’ en 1904 cuando el abuelo de Robert Eugene Otto le dio este muñeco como un regalo. Sin embargo, con los años el muñeco ha cambiado de dueños hasta terminar en el East Martello Museum exhibido como un muñeco maldito.

La leyenda indica que el muñeco está maldito cuando fue utilizado en un ritual de vudú, pero otros creen que, a su muerte, el artista Robert Eugene Otto poseyó este muñeco.

Las teorías de la maldición de ‘Robert’ pueden variar, pero coinciden en una: no respetarlo. Pues si lo visitas y no lo saludas o simplemente lo ignoras como si no fuera nada, pueden pasarte cosas sobrenaturales.

Desde accidentes automovilísticos, desempleo, fractura de huesos o un matrimonio fallido que desencadena en divorcios, entre otras cosas, fue el motivo para que el muñeco terminara en el museo, pues ninguna familia lo quería.

Incluso, cuando fue llevado al East Martello Museum, en la habitación donde lo situaron se escuchan pasos y algunas veces no aparece en su lugar

En ‘Robert’ se inspiró la historia de ‘Chucky, el muñeco diabólico’, quien se mueve solo, asesina a personas y hace magia negra para poseer a un niño.

En 2015, una película se basó en la historia real del muñeco ‘Robert’.

VIDEOS RECOMENDADOS

Girl on the Third Floor: ¿qué significa el final de la película de terror de Netflix?

Shudder, plataforma de streaming con películas y series de terror. [29/03/2020]