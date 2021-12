El estreno de “Spider-Man: No Way Home” ha arrasado con la taquilla en sus primeros días en las salas de cine y también ha generado el delirio en los seguidores del superhéroe arácnido. En todos menos en, por lo menos, una persona. Es el caso de Daniel Moreno, quien presumió en Facebook haber comprado sus entradas desde la preventa, pero sufrió el robo de las mismas para su sorpresa. Su caso se ha vuelto en viral en redes este viernes.

El hecho sucedió en el estado de Sonora, México. El joven había publicado el 30 de noviembre la compra de sus entradas en su cuenta de Facebook. “¡¡Ya se hizo campeones!! ¡¡Sin filas ni nada!!”, describió aquel día.

No obstante, el joven cometió un grave error dado que también había compartido el código QR en su publicación, por lo cual estaba al alcance de los malhechores. Así, se dio con una ingrata sorpresa el jueves 16 de diciembre, el día del estreno de “Spider-Man: No Way Home”.

“Se pasaron de lanza, nunca pensé que alguien pudiera ser así. Me robaron el código QR de los boletos...En fin, la vida sigue y espero que a esa gente le vaya bien y los necesitara más que yo”, publicó adjuntando una foto con el semblante bajo.

Se viralizó en Facebook el caso del joven que había presumido en redes sociales sus entradas para el estreno de "Spider-Man: No Way Home" y al que le robaron su código QR.

¿Cómo fue que le robaron sus entradas? Es importante tener en cuenta que los códigos de barra o códigos QR contienen toda la información de las entradas, por lo cual en caso sean expuestos en redes, estos pueden ser reclamados por cualquier usuario que lo descargue.

