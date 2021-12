“Spider Man: No Way Home”: Usuario transmitió por Facebook la película completa desde el cine

La fiebre por “Spider Man: No Way Home” sigue desbordándose en redes sociales. En una época en la que los contenidos se vuelven virales rápidamente, un usuario decidió transmitir la película completa por Facebook, desde el cine.

Más de cinco mil personas estuvieron conectadas a la transmisión de la película que realizó la página ‘Tecnologicos’, y que rápidamente se volvió viral entre los usuarios.

Todo parece indicar que el usuario que transmitió la película sería de origen mexicano, por los comentarios que hacía en el envivo. La cinta era la versión doblada al español latino.

Lamentablemente, en redes sociales como Facebook, Twitter, TikTok, WhatsApp y hasta en YouTube empezaron a circular extractos de la película que fueron grabados en funciones tempranas realizadas en distintas partes del mundo.

En el Perú, “Spider Man: No Way Home” se estrenará este miércoles 15 de diciembre y las funciones está totalmente agotadas. El día jueves 16de diciembre, las funciones iniciarán desde las 7 de la mañana.

‘Spider-Man: No Way Home’: escenas de la esperada película (Foto: Sony / Marvel)

SINOPSIS DE SPIDER-MAN: NO WAY HOME

Spider-Man: No Way Home narra una nueva aventura de Peter Parker (Tom Holland), cuya identidad se ve revelada y ya no puede separar su vida normal de los riesgos de ser un superhéroe. Tras pedirle ayuda al Doctor Strange, los riesgos se vuelven aún más peligrosos y le obligan a descubrir lo que significa ser Spider-Man.

La película también estará protagonizada por Zendaya como MJ, Jacob Batalon como Ned Leeds, Marisa Tomei como la tía May, JB Smoove como Julius Dell, Tony Revolori como Flash Thompson, Angourie Rice como Betty Brant y Hannibal Buress como el entrenador Wilson.

Como ya se ha confirmado, Jamie Foxx repetirá su papel de Electro de las películas de The Amazing Spider-Man, mientras que Alfred Molina volverá como el Doctor Octopus de El Hombre Araña 2.