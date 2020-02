El video de una stripper que cae desde un poste de una altura de 2 pisos, aproximadamente unos 5 metros, mientras realizaba su show; se volvió viral en redes sociales. La bailarina realizaba su actuación en la barra de pole en un bar nocturno de Texas, Estados Unidos, cuando sufrió el accidente.

La imagen fue captada por varios usuarios que viralizaron el hecho. Lo que más llama la atención, es que la bailarina continuó su show, tras el fuerte golpe, aparentando que todo estaba bajo control.

El hecho cobró tanta notoriedad que la identidad de la bailarina fue revelada. Ella confesó que se sometió a operaciones tras torcerse el tobillo y fracturarse la mandíbula, hecho que también hizo que varios de sus dientes se quebraran.

Debido a la preocupación de cientos de usuarios, Genea Sky, su nombre artístico en redes sociales, publicó un video agradeciendo los mensajes de apoyo y aliento por su fuerte caída.

En el mensaje, la bailarina agradece el apoyo de sus fans y denunció que muchas cuentas están suplantando su identidad en redes sociales por intereses económicos.

“Mi cirugía salió bien. Mi mandíbula está actualmente conectada por cable, así que por favor, abstente de llamarme ahora y no dudes en responderme porque mi teléfono no ha dejado de explotar. Estoy abrumada de la mejor manera por todo el apoyo, nunca imaginé que tanta gente me respaldaría en una situación como esta y eso ha superado con creces toda la negatividad”, señaló la bailarina en su Instagram donde aparece recostada en una camilla de hospital.

