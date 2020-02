Si bien muchas personas sienten curiosidad por los tatuajes, varios desisten de teñir su piel con tinta por varias razones. Quizá la más común sea el miedo a no encontrar un trabajo, como fue el caso de un joven de Nueva Zelanda que tenía toda la cara tatuada y se le dificultaba hallar empleo. Para todas aquellas personas hay otra alternativa: los tatuajes temporales.

Los tatuajes temporales tienen varias ventajas. Una de ellas es la posibilidad de retirar el diseño en lapsos relativamente cortos. Es así que puedes llevar tu tatuaje por unos días o por algunos meses, dependiendo de la técnica que utilices.

Otra de las ventajas es el dolor, ya que los tatuajes temporales no causan ninguna incomodidad al momento de realizarlos, como sí lo hacen los tatuajes convencionales. Por último, es una muy buena opción para los indecisos que no estén seguros si tatuarse o no. Para ellos, les puede servir como un periodo de prueba a ver si se acostumbran a llevar tatuajes.

En cuanto a las técnicas de los tatuajes temporales, hay varias alternativas que puedes explorar. Están los diseños a mano con pigmentos naturales como henna. Estos duran pocos días y por lo general no causan molestias ni son peligrosos. Asimismo, puedes elegir las clásicas calcomanías que siempre están de moda, son muy fáciles de retirar y duran a lo mucho una semana.

Por otro lado, los tatuajes temporales con aerosol son muy populares entre las estrellas. Para hacerlos, debes acudir a un centro especializado donde te pintarán la zona a tatuar con un aerosol especial y una plantilla con el diseño. Finalmente también están los tatuajes solares, realizados con prendas de vestir perforadas con la forma del dibujo.

Recuerda que antes de decidirte por los tatuajes temporales, debes encontrar un lugar profesional donde puedan ofrecerte lo mejor para tu tipo de piel. Ten en cuenta tus alergias y cuánto tiempo deseas llevarlo para que luego no te decepciones con tu decisión.