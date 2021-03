En Tiktromes te presentaremos personajes de TikTok que la están rompiendo con contenido interesante, atractivo, útil, entretenido y más. Aquí, una historia de amor muy típica de estos tiempos que corren. ¡Conócela aquí!

El amor en tiempos de TikTok. Esta es una historia de amor entre un contador francés y una administradora peruana que cautiva a más de 1.3 millones en TikTok: Coco y Caren.

La picardía de una joven peruana de 26 y la ingenuidad de un francés de 27 han hecho de su vida cotidiana la más comentada y vista en la plataforma china.

TikTromes - Caren y Coco

Como sucede en estos tiempos, Caren y Coco se conocieron en Tinder hace dos años. Hicieron match. Coincidieron en Máncora (balneario en la región de Piura, Perú). Y hoy están a punto de casarse.

Pero no sucedió tan rápido como se lee. Caren Alegría recuerda que se tomó su tiempo para aceptar las insinuaciones de Corentin Lefebvre, un europeo que vacacionaba por Latinoamericana y que sin sospecharlo lo dejó todo por amor.

UNA HISTORIA DE AMOR MODERNA

Coincidieron hace dos años en Tinder. Se gustaron y, como ordena la tradición moderna, hicieron match (‘click’, Tula Rodríguez dixit). Ahora son de las parejas más querida en TikTok.

“Ambos estábamos en Máncora. Activamos Tinder e hicimos match, pero ahí quedó. Nos cruzamos en una fiesta y él se estaba besando con una chica, pero yo ni lo reconocí”, relata Caren.

El francés recuerda: “Fue demasiado vergonzoso, porque ella me vio. Entonces después coincidimos en la playa. Yo estaba con un amigo y ella con su amiga. Ahí empezamos a hablar y le pedí su WhatsApp”.

Los planes de Coco eran seguir su recorrido por Latinoamérica hacia el sur. Es decir, hacia Chile y luego Argentina. Pero cautivado con la belleza de Caren y también por su personalidad arrolladora se dijo: “Aquí me quedo”.

Los planes de Caren eran seguir con su vida de soltera y concretar sus proyectos profesionales pactados. Por eso, cuando Coco la invitó a recorrer Perú juntos, ella lo dudó. “Bueno, me dijo que solo conocía Máncora y Lima. Y quería ir a Machu Picchu y otros atractivos”. Y en esos viajes por Perú se fue enamorando de Coco.

SENSACIÓN EN TIKTOK

Ya de novios, después de visitar Estados Unidos y Francia, los agarró la cuarentena de marzo de 2020 en Perú. Entre el aburrimiento y la curiosidad descubrieron TikTok.

“Yo veía TikTok como algo ridículo, que era para chibolos, hasta que al final caímos. De la noche a la mañana empecé a usarlo porque veía que todos lo usaban. Entonces hicimos un video. Uno de Coco imitando a ‘Keka’ porque a él le gustaba ‘Pataclaun’, y tuvo muchísimas vistas”. Sí, más de cien mil reproducciones, pero ese no fue su primer video viral.

Su primer viral en TikTok se dio con un divertido clip que Coco protagonizó. “Antes de tener una novia peruana y después de tener una novia peruana”, acompañado con un fondo bailable de la banda Bareto. El video se reprodujo más de un millón de veces y fue cuando saltaron a la fama.

Desde entonces y hasta ahora, sus videos han recibido más de 25 millones de me gusta. Como bien lo explica Caren, el éxito radica en la espontaneidad y originalidad. “Nada es actuado”, aclara.

“Lo hacíamos eran videos que mandamos a los grupos de WhatsApp familiar y nos reíamos entre nosotros. Cuando el video de Coco se hace viral, dijimos ‘¡Wao!’. Entonces se me ocurrió hacer videos sobre el gringo en Perú, cómo cambia de cultura, cómo se adapta, cómo se peruaniza. Esos videos tenían llegada, a la gente le gustaba ver eso. Una peruana con un extranjero y cómo se llevan”, relata Caren.

Coco confiesa que ahora se siente tan peruano que cuando va al mercado hasta ‘regatea’. “La casera ya me conoce, sabe que soy más regatero que Caren”, dice con ese español masticado.

DISCRIMINACIÓN

La mayoría sus seguidores mira con emoción los videos de esta pareja francoperuana en TikTok. Hay un grupo menor de ‘haters’ que se pregunta cómo un francés ojos claros se pudo fijar en una peruana trigueña pelinegro.

“Me parece sorprendente que los propios latinos ataquen a los mismos latinos. Me dicen que van a mejorar la raza, ¿Acaso creen que no estoy orgullosa de mi raza? A mí me encanta mi color. Que me ataquen por mi color, te juro que no me afecta en nada”, dice Caren.

En tanto, el francés asegura: “Estoy cansado de que me digan: ‘Pobre, Coco’. No necesito defensoras. La gente dice que ella me mantiene o que yo la mantengo. No hacemos caso a las críticas, felizmente son muy pocas”.

A pesar de que tienen un millón de seguidores en TikTok y de ser reconocidos en la calle, Coco precisa que “no somos nadie”.

Mira: El joven que quiere conquistar TikTok con el quechua: la historia de René Tunqui}

El plan de la pareja es casarse, seguir viajando y establecerse en Francia. Eso sí, también quedarse mucho más rato en TikTok mostrando sus ocurrencias.

