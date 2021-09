TikTok trae la historia de una mujer que descubrió, a la edad de 31 años, que fue adoptada. ¿Cómo? Se hizo una prueba de ADN o de ascendencia con el solo fin de bromear, tomárselo a la ligera y reírse de los resultados. Sin embargo, el desenlace fue totalmente inesperado.

La chica se llama Amanda Stacy, se presenta en LinkedIn como escritora y creadora de contenidos, vive en Houston (Texas, Estados Unidos), y ha compartido su historia en TikTok. Lo inusual de su relato ha hecho que no pase mucho tiempo para que su video se vuelva viral en la cada vez más popular plataforma.

Además, la historia no acabó ahí. La mujer asegura que, conocido el resultado de las pruebas de ADN, conoció a su madre y a su padre biológicos quince días después. Eso sí, pudo contactarse con su padre biológico ese mismo día.

Amanda Stacy, de 31 años, escribió en su cuenta stacysinterlude7: “Finalmente decidí hacerlo solo para ver si podía encontrar familiares al azar, ya que mi abuelo tiene muchísimos hijos. “Recibí mis resultados y no vi apellidos familiares y una persona estaba al 50% de coincidencia, detalló.

LA PRUEBA DE ADN Y SUS PADRES

“Les pregunté a mis padres si reconocían a alguien y dijeron que no, demostrando que tenía razón al no confiar en la prueba”, continuó su relato.

“Dos días después les pregunté de nuevo y me dijeron que fui adoptada de recién nacida (ahora tengo 31) y que el 50% de compatibilidad es mi madre biológica”.

Pese a la dura revelación, Amanda Stacy aseveró que se encuentra tranquila. “No estoy enojada, triste y no me siento traicionada, incluso cuando me lo dijeron”, indicó.

Sobre sus padres biológicos, la tiktoker detalló: “Tenemos la misma altura, talla de zapato, básicamente el mismo tono de piel, no había ninguna duda al respecto”.

Amanda dijo que no lloró cuando se enteró de la verdad y que en realidad sintió que tenía que consolar a sus padres adoptivos porque “sentían que los odiaría”. “Eso no es cierto, y en ningún momento me sentí así, y eso se debe a que durante años me he planteado adoptar”, dijo.

Explicó que está contenta con la situación porque está agradecida por su amada familia y por la persona en la que se ha convertido.

Amanda dijo que sus padres adoptivos no le dijeron la verdad porque era una niña muy feliz y reveló que se alegra de que no se lo dijeran durante su adolescencia, ya que es posible que no lo haya manejado tan bien.

La tiktoker Amada Stacy no mostró fotos de sus padres biológicos, asegura que con ello busca darles privacidad. Eso sí, dio otro detalle: su verdadero padre había salido recientemente de la cárcel y quería encontrarla, lo que llevó a él y a su madre a hacer las pruebas de ADN.

