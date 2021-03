La doctora Salma Elguera encontró en TikTok una manera fácil, divertida y masiva para llegar a cientos de miles de jovencitos y educarlos en temas de sexualidad.

Desde su cuenta @obstetric.care02, la doctora Salma Elguera se ha convertido en la especialista más solicitada por las nuevas generaciones, a quienes se les hace menos complicado romper la vergüenza y timidez tras un celular.

“Empecé con Instagram. Luego vi esto de TikTok. Entonces hice un video que se hizo viral. Al principio, como todos, tenía muchas dudas. Pero mis videos han ayudado a resolver preguntas y derrumbar varios temas tabúes que giran en torno a la sexualidad”, cuenta.

La fórmula es sencilla. Si los jóvenes necesitan ser educados en temas de sexualidad por verdaderos profesionales, hay que estar donde ellos están. ¿Y dónde están cada vez más? En TikTok.

Precisamente, su video más reproducido en TikTok, que alcanzó los 11.9 millones de vistas, es donde aborda el tema de la masturbación, un tópico del que poco se habla y se discute, que está lleno de prejuicios y de burlas alrededor.

“Es un tema difícil de tratar, sobre todo en redes sociales. Además de ser tabú, genera todo tipo de comentarios en redes sociales. Pero el video funcionó y ayudó”, explica la doctora Salma Elguera.

Para la obstetra de 24 años, incursionar en la plataforma china ha sido beneficioso, pues desde entonces sus consultas se han triplicado en el mundo real. Es decir, no obtuvo dinero directamente, pero sí prestigio, confianza en potenciales pacientes y posteriores consultas-

“Muchas chicas llegan a mi consultorio y me dicen: ‘yo te vi en TikTok’. Desde que arranqué con mis videos, sí, debo calcular que las citas se han duplicado y triplicado”, expresa Salma Elguera.

La red social china contó 689 millones de usuarios hasta julio del 2020, lo que la hace una ventana atractiva para que profesionales y emprendedores muestren sus trabajos.

En sus videos de TikTok, la joven obstetra utiliza el baile para difundir sus recomendaciones sobre métodos anticonceptivos, sexualidad saludable, prevención y detección de enfermedades de transmisión sexual. Su público va desde los 14 años en adelante. La gran mayoría es de Perú, pero otro grueso es de México.

CONTENIDO EDUCATIVO EN TIKTOK

“Nuestro contenido aporta, es educativo, con eso ayudamos. Somos pocos los profesionales que hablamos de salud sexual y reproductiva. Nuestra misión es educar a los jovencitos para prevenir enfermedades, embarazos no deseados, entre otros”, explica.

Un total de 3.7 millones de personas le ha dado me gusta a sus videos y en sus transmisiones en vivo, la doctora de TikTok recibe infinidad de consultas. “Tantas que a veces no puedo responder todas”, dice.

Sin embargo, por su labor, ha sido minimizada y hasta discriminada. Además, TikTok ya le cerró su cuenta una vez, por eso usa siempre los emoticones de la berenjena y el durazno.

“Mucha gente que las obstetras no servimos para hablar de sexualidad o que solo bailo, pero esa es mi manera de llegar a los jovencitos. Debo tener mucho cuidado con mi lenguaje, TikTok no me permite usar palabras como pene o vagina. Ya me han bloqueado una cuenta anterior”, explicó la doctora Salma Elguera.

La doctora de TikTok asegura que, según la OMS, el 95% de adolescentes se inicia sexualmente desde los 15 años y entonces es necesario educarlos en sexualidad. “Mi video sobre preservativos ha llegado a 227.2 mil personas”, revela Salma Elguera, quien se considera una persona divertida, pero seria en su trabajo.

“Es fundamental educar sobre sexualidad a los jovencitos. Así evitamos embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. Si TikTok es una plataforma que puede ayudar a eso, pues seguiremos”, puntualiza.

