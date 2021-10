Una curiosa ilusión óptica está causando furor en la popular red social TikTok. Una usuaria quedó impactada luego que se probara un vestido, comprado por internet, y descubriera que le reduce y encoge la cintura, mostrándola como una Kardashian. El descubrimiento se volvió viral.

Se trata de un vestido cubierto de rayas de colores, entre negro, marrón y crema, que logra un efecto de estar encogiendo por completo a las curvas de la mujer. El resultado al ponértelo y ajustar su lazo es tener más busto y caderas, pero poquita cintura.

El video ha sido compartido por la tiktoker Jemianxo, quien señala que “parece que están atando sus órganos”. Las imágenes han sido reproducidas más de 4 millones de veces y ha logrado más de 300 mil me gustas. Incluso ha ganado 15 mil seguidores por probarse varios vestidos en la plataforma viral.

El vestido mágico que desaparece la cintura con una ilusión remece TikTok: ¡A lo Kardashian!

Muchos usuarios han quedado sorprendidos con el efecto de este vestido. “Estoy asustado en realidad... Parece un poco espeluznante”, dijo una seguidora.

EL VESTIDO ES LA SENSACIÓN EN VENTAS

Muchas mujeres han querido probar el efecto del vestido Mind Of My Own y tienen la ilusión de tener una ‘cinturita de avispa’ con la prenda. La marca Fashion Nova lo puso a la venta al precio de alrededor 45 euros y ha sido uno de los más vendidos.

“Cuando me puse [el vestido] y vi la forma en que acentuaba mis curvas, me sentí como el viejo yo”, dijo una mujer del Condado de Westchester de 31 años. “No vi ‘mom bod’, vi la forma sexy que tenía antes de tener a mi hijo”, agregó.