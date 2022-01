Una joven agradeció en TikTok la actitud de un hombre, que estaba sentado detrás de ella, mientras hacía sentadillas en un gimnasio. Libby Christensen no dudó en destacar el accionar del sujeto debido a que antes había sufrido un episodio de acoso.

En el video que, estaba acompañado por la canción The Golden Girls, la mujer señaló que el sujeto, que estaba sentado ejercitándose, no le observó el trasero, ya que al ver la grabación se aprecia que este dirige la vista hacía el piso, para después enfocarse en su rutina.

“Me sentí muy incómoda cuando me miraron fijamente, pero muy agradecida de que mi trasero no fuera su foco de atención . Miré el video y me sentí tranquila”, manifestó en TikToK.

TikTok: mujer fue acosada en un gimnasio

El año pasado, misma Libby Christensen compartió otro video en TikTok donde contó su experiencia en un gimnasio. Según escribió, es día realizó su rutina de ejercicios como siempre, con la ropa que usualmente viste para ello.

No obstante, un hombre la siguió desde el gimnasio hasta su apartamento. “Informé sobre el incidente a LA Fitness y se negaron a prohibirle el ingreso (a sus instalaciones)”, indicó.

Al parecer el establecimiento le dijo que existía un contrato de por medio y que no podían expulsarlo. “¿Cómo pueden preocuparse más por un contrato que por la seguridad de sus propios miembros?”, manifestó la tiktoker.