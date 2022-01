JUEGAN EN MEDIO DE LA CRISIS. Decenas de jóvenes han viralizado en TikTok un nuevo reto que consiste en poner agua de grifo en las pruebas de descarte de coronavirus para obtener, supuestamente, un resultado positivo. Según se ve en la famosa red social, muchas personas aseguran que el agua contiene el peligroso Covid-19.

Sin embargo, los especialistas aseguran que esta hipótesis es completamente falsa. Y es que las pruebas antígenas están diseñadas para funcionar únicamente si se siguen las instrucciones del fabricante correctamente, por lo que este supuesto resulado positivo es inválido.

Aunque en todos los videos del popular reto no se puede ver la marca del fabricante, los profesionales de la salud indican que en cualquier test rápido donde se utiliza un hisopo que se introduce en la nariz y luego en una solución, la variable fundamental es el rango de PH. Si este no es el adecuado, el resultado de la prueba esstá condicionado, es decir, no será fiable, salga el resultado que salga.

Además, en los TikToks no se observa que utilicen la solución ni se respeten los tiempos correspondientes que indica la marca.

Al ser consultada por Trome.pe sobre el video de esta nota, la licenciada en Biología Nidia Pérez indicó que el resultado solo demuestra que la prueba está en buen estado, mas no que sea positiva a Covid-19. “Ese reto de TikTok solamente está demostrando que la prueba está en buen estado. Para que una prueba sea positiva tiene que tener la raya del ‘Control’ (C) marcando y otra raya del mismo color y con la misma intensidad a la que aparece al lado de la letra C, tiene que aparecer en la letra T (Test)”, explicó la especialista.

Prueba antígena de Covid-19 que arroja resultado negativo ya que solo marca la C de 'Control'

ESCASEZ DE PRUEBAS Y AUMENTO DE CONTAGIOS EN EE.UU

El nuevo reto viral de TikTok llega a las redes en medio de una crisis por escasez de pruebas de descarte de coronavirus en Estados Unidos, al igual que un aumento en los contagios con la llegada de la nueva variante Ómicron.

Por su parte, en el Perú algunas personas han denunciado también la falta de test de descarte de Covid-19, sin embargo, el Minsa aclaró que en los últimos cuatro meses se ha duplicado la cantidad de pruebas aplicadas en el territorio nacional, alcanzando las 14 mil por día para detectar al virus.

