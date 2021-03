Camilo y Evaluna recibieron muchas críticas por Machu Picchu, el reciente tema que no tenía nada que ver con la ciudadela inca. Sin embargo, muchos seguidores del colombiano y la venezolana se han enamorado del tema y han querido demostrar sus pasos en este lugar.

La tiktoker @ruthmarrufo12, que se encontraba en Machu Picchu, quiso grabarse bailando la canción que se volvió viral en las últimas semanas. La joven ya se estaba preparando para dar sus pasos cuando alguien, al parecer, un guardián del recinto arqueológico, le dijo que no podía hacer eso.

“Me dicen que está prohibido hacer tiktoks, ¿por qué?”, se pregunta la usuario de un poco más de 100 mil seguidores en la red social.

Tiktoker no fue permitida de hacer baile en Machu Picchu

TikTok se dividió en algunos usuarios apoyándola mientras que otros le mencionaron que no debía hacer eso y, sobre todo, disfrutar Machu Picchu, que es una de las maravillas del mundo y muchos turistas siempre quieren ir ese mágico lugar.

“Pero no entiendo la necesidad de grabar un TikTok estando frente a una maravilla del mundo”, comentó un usuario en la red social.

“Porque me encanta y quiero compartirlo”, fue la respuesta de la tiktoker, que tampoco fue compartida por muchos usuarios, quienes la tildaron de malcriada, pues solo era un comentario para hacerla ver si estaba errada.

PERUANOS MOLESTOS CON CAMILO Y EVALUNA

Camilo Echeverry y Evaluna Montaner gozan con millones de seguidores en el mundo, pero en el Perú cuentan con un gran número de fanáticos que estaban a la expectativa de su nueva canción: “Machu Picchu”, la misma que se lanzó al mediodía del lunes 1ro de marzo a través de todas las plataformas de música y redes sociales. Sin embargo, para muchos el estreno fue un verdadero fiasco, pues el tema no le hacía nada de honor a nuestra histórica ciudadela inca. Los usuarios lamentaron tamaña falta de respeto a nuestra cultura y así se lo hicieron saber a la pareja de cantantes.

En entrevista para la revista Somos. previo al lanzamiento de su nuevo tema, que forma parte de su álbum Mis manos, Camilo sostuvo que está canción es un “regalo” de agradecimiento al Perú, por ser el primer país donde aceptaron su música.

“Ha sido 100% intencional eso. Yo soy un fanático de nuestra estética andina. Yo no siento que Perú y Colombia sean lejanos, son hermanitos. Somos un mismo pueblo y la identidad cultural nuestra es todo. No soy un estudioso del tema, pero sí es un homenaje de una manera muy honesta”, dijo a la revista.

¿POR QUÉ SE LLAMA MACHU PICCHU?

Según explica Camilo, Machu Picchu es una canción de agradecimiento al Perú por el recibimiento que le ha dado a su carrera. “Fue el primer país que le abrió las puertas a mi música... No he podido recorrer todo el Perú aún, pero me soñaba con hacer una canción que, aunque fuera de amor, tuviera en su centro la sonoridad del país, que además compartimos todas las naciones andinas. Para eso me ayudé de un regalo que me hizo la tribu de Perú, un charango que exploro un poco todos los días. Cinematográficamente el nombre de la canción me encanta porque narra el sentir de lo que esta canción significa para mí”, dijo en cantante.

¿POR QUÉ LA INDIGNACIÓN?

A pesar del amor de Camilo Echeverry hacia el Perú, su nueva canción fue una gran decepción para sus fanáticos en nuestro país, pues la analogía que usa para referirse a Machu Picchu no fue la mejor y ha sido muy criticado por ello. Sus seguidores inmediatamente corrieron a su cuenta de Instagram, donde mencionaron que el título le quedaba muy grande a la canción o que hicieron un buen marketing para llamarla así.

De acuerdo a los comentarios furiosos de los peruanos indignados, Camilo ha aprovechado de la imagen de Machu Picchu para tener views y ser tendencia con la canción.

