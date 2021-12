Este nuevo video viral de TikTok llega desde México, país donde una joven vivió una terrible experiencia luego que sus adorados perros acabaran con todos sus ahorros. Fernanda Ramírez perdió casi 1000 dólares porque los canes encontraron los billetes y decidieron comérselos. Las imágenes se hicieron populares y más de un cibernauta se solidarizó con la damnificada.

Cualquiera que haya tenido una mascota sabrá que a estos animales les encanta mordisquear todo lo que encuentran. Sin embargo, parece que la protagonista de esta historia desconocía este detalle, pues jamás pensó que sus ‘amigos de cuatro patas’ la dejarían sin dinero.

Mediante su cuenta en TikTok @_feery_, la mujer mexicana publicó el destrozo realizado por sus dos perros. Las impactantes imágenes mostraron que todos sus billetes de 500 pesos mexicanos estaban rotos. Además, Fernanda enfocó a sus mascotas mirándola con cara de arrepentimiento tras la travesura.

¿Qué pasó con los perros?

Fernanda Ramírez acompañó la grabación con el famoso audio de la aplicación que canta “las voces de mi mente dicen mátalo”. Ante esto, algunos usuarios de TikTok le recomendaron, en tono de broma, que hiciera lo que decía el clip, pero la dueña de los perros dejó en claro que a pesar de haber pedido sus 20 mil pesos, equivalente a casi mil dólares, “jamás les haría daño”.

Reacciones en TikTok

Desde su publicación (6 de diciembre), el video tiene millones de reproducciones y registra 199 mil “me gusta”. Incluso, algunos internautas le señalaron que puede acudir al banco con los billetes destrozados y recuperar el 60% del valor.

“Ellos son inocentes, perdónalos”; “no creo que reaccionemos tan contentos”; “también me pasó y si me lo pudieron cambiar en el banco”; “es culpa tuya porque los billetes no deben estar donde sea”; fueron algunos de los comentarios.

Perros famosos

Tras la publicación del video inicial en TikTok, Fernanda Ramírez volvió a aparecer en su cuenta personal para revelar que sus perros son “famosos” porque diversos portales de noticias rebotaron la peculiar situación.